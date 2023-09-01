回應中國「2023年版標準地圖」　越南批涉九段線主張「沒有價值」

中國「2023年版標準地圖」（下稱「地圖」）將南海納入，越南外交部發言人8月31日回應時批評中國基於地圖提出的主張「沒有價值」，批評這是違反越南法律和國際法。發言人又稱越南堅決拒絕中國基於地圖虛線對東海提出的任何主張。



越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）31日晚間以書面回覆媒體詢問時做上述表示。

她稱，中國此舉侵犯越南對西沙群島以及南沙群島的主權，還有1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所確立越南對所屬海域的主權、主權權利與管轄權。

范秋姮稱，「地圖」基於九段線的主權主張與海洋主張「沒有價值」且違反國際法，尤其是《聯合國海洋法公約》。

她稱，越南再一次大力重申對西沙群島與南沙群島主權問題的一貫立場，以及堅決反對中國基於九段線在南海所做出的一切主張。

圖為越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）。（越南外交部）

中國外交部發言人汪文斌31日回應稱，中方在南海問題上的立場是一貫、明確的，中方主管部門每年都會例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識，希望有關方面客觀理性看待。

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」，印度、馬來西亞、菲律賓等國家對圖中部份表述發出強烈抗議。