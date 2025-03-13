俄羅斯據報向美國列停火要求　包括烏克蘭不入北約

克里姆林宮3月12日表示，將審視美國關於烏克蘭停火提議的細節，然後作出回應。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則表示希望能夠在幾天內達成協議。路透社引述消息人士稱，俄羅斯已向華盛頓提出達成停火的一系列要求。



報道指，這些要求與克宮先前提出的條件類似，包括基輔不加入北約、承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）和烏克蘭四個省份的主權，並同意不在烏克蘭部署外國軍隊。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席聯合記者會。（Reuters）

魯比奧稱，美國希望得到積極答覆，如果答案屬否定，華府將了解克里姆林宮的真正意圖。此前美國一直催促俄羅斯接受11日提出的停火提議，該提議將在天空、空中和整個前線實施停火。特朗普（Donald Trump，又譯川普）還威脅稱，如果俄羅斯不接受該提議，將對其實施 「毀滅性」 的經濟懲罰。

美國與烏克蘭代表團周二（11日）在沙特吉達（Jeddah）就俄烏停火會談9小時。美國務院會後發聲明指，烏克蘭願意接受美國的提議，立即實施為期30天臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。

圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在沙特舉行會談。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月12日在記者會上稱讚此次會談，並稱30天停火期可以用來起草一項更廣泛的和平協議。