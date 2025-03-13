大阪世博會開幕倒數1個月 日媒：海外展館進度落後 僅8國完工
撰文：莊勁菲
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日本大阪世博會4月13日將開幕，進入倒數一個月階段，但據日媒報道，展館的籌備和建設工作完成度嚴重不足，參展各國展館原定於1月中旬之前必須結束工程，47個國家中卻只有8個完成要求，且今日原應完成所有展品設置的目標，也嚴重落後。
共同網報道，日本國際博覽會協會在日程表中要求，預定在1月中旬之前完成建設展館並取得完工證明。然而截至本月4日，自己進行建設的國家中只有愛爾蘭、菲律賓、韓國、澳洲、保加利亞、荷蘭、馬來西亞和匈牙利8國取得證明。
原本的展品設置期限設置為3月13日，各國完成設置後還需要取得迎客所需的設施使用許可，但目前發出的許可數量為零。據悉，若在開幕前大批申請集中提交，可能會來不及辦理手續。
選擇請施工單位代為建設展館的各國，因設計複雜和材料價格高漲，工程進度極大地滯後，去年1月全部國家才終於開工。甚至有國家轉為由協會代為建設，或直接退展。
至於籌備順利的國家，本打算在開幕前對媒體舉行內部參觀活動，推介展館。但據稱協會呼籲部分國家暫停舉行參觀活動，理由是若相鄰展館還在施工，可能會妨礙建設。
日媒又報道，世博會門票銷售未如理想，截至3月5日，預售票銷量約807萬張，遠低於目標1400萬張。
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