日本旅遊｜大阪環球影城USJ門票加價　推Premium Plan有這好處

赴日旅遊注意！大阪環球影城宣布，將從5月起調漲旺季門票價格，一日券最高價格漲至11900日圓（約620港元）。



同時園方也推出「門票取消保險」，遊客因臨時有事無法入園的話，有機會獲得全額補償。

加上日本動漫，令大阪擁有全世界最特別的環球影城。（USJ官網圖片）

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據了解，日本環球影城的門票一直採票價浮動制，依據淡旺季價格有所不同。園方表示，從5月黃金週假期開始，一日券旺季價格將調漲1000日圓（約52港元），從原本10900日圓（約568港元）漲至11900日圓，而單日門票最低仍維持8600日圓（約448港元），旺季價格超過東京迪士尼度假區的旺季一日券最高價格。

值得一提的是，不久前，環球影城宣布計劃在今年春季全面關閉售票處，以紓解入口處的擁擠，並降低人事成本，未來僅限線上購票，旅客透過官網購買門票後，就會收到email通知可購買保險。此次日本環球影城推出的「門票取消保險」分為「標準方案（Standard Plan）」和「高級方案（Premium Plan）」。

「標準方案」僅適用購票本人，如果因感染指定傳染病、住院、門診治療或身故等情況，可獲得全額補償，保費約數百日圓。而「高級方案」則涵蓋購票者本人及同行者，此外，若因突發出差或需照顧家人而無法前往，也可獲得賠償。

根據日本環球影城原本規定，購票後就不能退票，也禁止轉賣，但此次加入保險措施，以及門票價格上漲，希望能夠在提升收益、緩解園區人潮的同時，對因突發狀況無法入園旅客的保障。

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