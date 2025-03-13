中國造船業僅20年成全球主導者　報告：商用造船市場佔有率超50%

美國戰略與國際研究中心（CSIS）3月11日發布的報告顯示，僅用二十年時間，中國已發展成為全球造船業的主導者，佔據全球商用造船市場一半以上，美國的市場份額降至僅0.1%。



據美媒報道，光是2024年，一家中國造船企業建造的商用船舶噸位，就超過整個美國造船業二戰結束以來建造的船舶噸位總和。中國同時也擴充海軍艦艇規模。據CSIS去年評估發現，中國擁有234艘軍艦，數量超過美國海軍擁有的219艘。

報告認為中國造船業的主導地位對美國構成經濟和國家安全風險。

2021年10月22日，中國建造的首艘大型郵輪H1508，在中國船舶集團（CSSC）旗下上海外高橋造船有限公司的船廠建造。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周向國會表示，他所領導的政府將「重振」美國造船業，包括商用和軍用船舶，他還將在白宮設立新的造船辦公室。

美國四大工會主席2月曾呼籲特朗普推動美國造船業發展，並對中國在該領域日益佔據的主導地位實施關稅和其他「嚴厲懲罰」。

報道形容中國造船業在過去20年經歷顯著蛻變，從全球市場的「邊緣參與者」一躍成為主導者。