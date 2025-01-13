路透：美國調查認定中國涉造船業不公平競爭　採取多種手段獲優勢

三名熟悉為期數月貿易調查結果的消息人士告訴路透社，美國政府已經認定，中國利用不公平的政策和做法來主導全球海運、物流和造船業。



應美國鋼鐵工人聯合會和其他四個美國工會的要求，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在去年4月依據1974年《貿易法》第301條啟動了調查，該條款允許美國懲罰對從事「不正當」或「不合理」行為或給美國商業造成負擔的國家。

圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

路透社引述其中一名消息人士說，調查人員得出的結論是，中國以造船和海運業為主導目標，利用財政支持、對外國公司設置壁壘、強制技術轉讓、竊取知識產權和採購政策，使其造船和海運業獲得優勢。

這名消息人士引述調查報告的摘錄補充說，北京還「嚴重、人為地壓低了中國在海事、造船和物流領域的勞動力成本」。

調查引用的數據顯示，在政府補貼的幫助下，中國在全球造船業中所佔的份額，已從2000年的約5%擴大到2023年的50%以上，而曾經佔主導地位的美國造船商的份額，已降至1%以下。韓國和日本是第二大造船國。

報道稱，調查報告可能為工會提出的對中國製造的船舶徵收關稅或港口費鋪平道路。

2025年1月13日，中國山東，圖為一艘貨運船隻在港口裝卸貨物。（Reuters）

在美國貿易代表辦公室調查發現中國盜用美國知識產權，並強迫美國技術向中國企業轉讓後，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第一個任期內通過301條款，對價值數千億美元的中國進口商品徵收關稅。消息人士稱，美國貿易代表辦公室將於本周晚些時候公布調查結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

