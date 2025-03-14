比利時指華為涉賄賂歐洲議會議員　兵分多路拘捕多人

比利時檢察官3月13日公布拘留多名人士，指涉嫌在歐洲議會進行賄賂，為中國電訊設備商華為謀取利益。檢察官表示，葡萄牙一處地方也遭到當地警方搜查，法國警方亦逮捕了一人。華為表示，正在調查此事。



圖為2025年3月13日，位於法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會大樓。（GettyImages）

比利時當局指出，調查人員當日上午共對21個地點進行搜查，法官並下令對兩名議會助理的辦公室封存。據指出，自2021年以來，有人以商業遊說為幌子，隱蔽地進行賄賂行為，包括贈禮、招待旅行，或定期邀請觀看足球比賽等。

據比利時報章《Le Soir》報道，被捕者包括數名涉嫌為華為工作的說客，他們涉嫌向現任或前任歐洲議會議員行賄，以推廣該公司的貿易政策。檢方未透露涉案人員的姓名及其他資料，但指他們除涉嫌腐敗，還有偽造和使用虛假文件。

歐洲議會表示，已收到比利時當局協助調查的請求，並將迅速全面地執行。

華為發聲明表示，該公司正調查此事，致力於遵守業務所在國家和地區的法律法規。