韓國研究指超六成受訪者不滿生B議題　近一成對婚姻感到幸福

一項新研究指出，韓國年輕一代的婚姻和生育觀念正發生深刻轉變。這些傳統上被期待的生活階段，如今更多地被視為帶來恐懼、悲傷和焦慮的問題，僅有9.3%表示感到幸福。



《韓國先驅報》報道，韓國半島未來人口研究所（KPPIF）分析2017年12月至2024年11月期間，職場社交平台「Blind」上約5萬條相關帖文，結果發現，三分之二的婚姻相關討論中透露出「悲傷」「恐懼」或「厭惡」的情緒。其中，「悲傷」佔32.3%，「恐懼」佔24.6%，「厭惡」佔10.2%。相比之下，僅有9.3%的帖子表達感到「幸福」。

困擾不少發達國家的生育率低迷問題上，韓國早也成為突出案例，政府出盡辦法鼓勵生育。（Getty/file）

類似的負面情緒同樣出現在生育和育兒的話題中。數據顯示，六成以上生育相關的帖子表露出「厭惡」，佔23.8%，「恐懼」佔21.3%、「悲傷」佔15.3%。在育兒主題的帖子中，近70%討論充斥着負面情緒。

儘管韓政府已採取多項政策，試圖遏制生育率下降的趨勢。報告指出，家庭生活在許多韓國人心目中仍然帶有消極的印象。這種現象反映更深層次的社會經濟問題，包括經濟壓力、住房負擔、職場環境，以及育兒支持不足等。

研究還發現，在婚姻相關帖文中，「金錢」一詞的出現頻率高達近30%，生育相關帖文中這一比率為13.2%。婚姻相關討論中，約60%帖子集中於「婚姻的準備條件」，生育帖文中近兩成提及「生育的經濟支持」。

儘管長期以來韓國生育率持續下降，但2024年數據出現九年來的首次回升。韓國女性總和生育率估算為0.75，略高於2023年的0.72。但研究機構警告，這種反彈可能只是疫情後基數效應導致的短期現象，尚難以斷言這一趨勢會延續。

KPPIF人口研究中心主任柳惠晶（Yoo Hye-jeong）強調，政府應出台更有力的政策措施，幫助年輕一代減輕經濟負擔，促進工作與家庭生活的平衡，以鞏固生育率回升的勢頭。

2025年2月17日，韓國女子Nam Hyun-jin在首爾的家中照顧孩子。（Reuters）

韓國政府政策協調辦公室的調查也顯示，年輕一代對婚姻與生育持態度消極。在對1.5萬名19歲至34歲受訪者的調查中，去年表示願意結婚的比率為63.1%，比兩年前下降12個百分點；有意生育的比率則下降至59.3%，比兩年前減少4個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

