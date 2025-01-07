英國電子旅行授權ETA　1月8日起實施

英國在1月8日起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，都須事前申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA），但英國國民及已獲准在英生活人士則不受新規定影響。



ETA的申請費用為10英鎊，申請人需要上載護照及證件照，預計在3個工作天內得知申請結果。持有人可以在2年有效期內多次出入英國，期間可以逗留最多半年。英國政府稱，ETA會以數碼形式與持有人的護照連繫，並在旅客出發往英國前接受大部分保安檢查，確保英國的入境制度不會被濫用。

圖為2023年3月23日，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區有標明是英國邊境的標誌。（Reuters）

英國政府網站列明，除了英國和愛爾蘭公民、英國海外屬土公民護照持有人、具有英國定居身份人士，以及獲准在英國生活、工作或就讀人士外，其他人都要申請ETA，這意味港人無論是特區護照或BNO持有人前往或過境英國時要事先申請ETA，但BNO簽證持有人則獲豁免。

ETA實施初期將先要求合資格的非歐洲地區人士申請，並在4月2日擴展至合資格歐洲國家人士。

除了英國，全球多個國家及地區近年都分別實施電子旅行許可證制度，例如美國旅行授權電子系統（ Electronic System for Travel Authorization，ESTA）的費用為 21 美元；歐盟明年亦會推出費用為7歐元的ETIAS的電子旅行許可計劃。