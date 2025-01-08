英國今起實施入境新規　香港等地旅客須申請ETA　包括BNO持有人

英國今日（1月8日）起實施新入境規定，要求包括港澳等數十個免簽證國家及地區在內的所有旅客，入境英國前都須申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）。這一措施旨在提高入境安全，確保當局能事先獲取遊客的個人信息和生物識別資料。



英國政府網站列明，除了英國和愛爾蘭公民、英國海外屬土公民護照持有人、具有英國定居身份人士，以及獲准在英國生活、工作或就讀人士之外，其他人都要申請ETA。這意味港人無論是特區護照或BNO持有人前往或過境英國時要事先申請ETA，但BNO簽證持有人則獲豁免。

旅客若沒有ETA，可能會不准獲准登機。 旅客可透過英國內政部手機程式申請ETA，費用為10英鎊（約97港元），申請人需要上載護照及證件照，預計在3個工作天內得知申請結果。持有人可以在2年有效期內多次出入英國，期間可以逗留最多半年。