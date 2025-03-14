美國邁亞密戲院放映以巴衝突奧斯卡紀錄片　或遭市長下驅逐令

紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）憑講述巴勒斯坦人在以色列佔領的約旦河西岸地區被迫流離失所的故事而奪得今屆奧斯卡最佳紀錄片，但美國邁亞密海灘（Miami Beach）一間藝術影院O Cinema上映該片後，就惹來市長梅納（Steven Meiner）的不滿，對方試圖將驅影院逐出市區。



據路透社報道，梅納亦希望停止未來對O Cinema的撥款。根據3月13日公開的一份決議文件，市政委員預計將於下週就梅納提出的立法進行投票。

梅納稱這部電影是對猶太人的攻擊，且宣傳片面，而佛羅里達州美國公民自由聯盟（ACLU）和其他民權倡導者則譴責他的行為違反言論自由。

2025年3月2日，美國加州洛杉磯， 第97屆奧斯卡頒獎典禮的拍照室，由Basel Adra、Rachel Szor、Hamdan Ballal和Yuval Abraham執導的紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）榮獲最佳紀錄片（Best Documentary Feature Film）。圖為電影《家不成家—我生於巴勒斯坦》海報。（Reuters）

O Cinema聯合創始人Kareem Tabsch向新聞網站Axios表示，該非營利影院「希望在投票前能與市長和民選官員進行一次深思熟慮的對話」。Tabsch還稱，影院願意採取「一切必要手段」留下來，並將尋求保護其言論自由和生存權利。

《家不成家—我生於巴勒斯坦》是去年評價最高的紀錄片之一，且獲得今年奧斯卡最佳紀錄片獎。惟以巴衝突題材一直在美國社會屬於敏感題目，因此該片並未能在美國戲院上映。