駐華大使人選未定　路透社：美國在台協會政治組組長將任臨時代辦

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名前參議員帕度（David Perdue）出任駐中國大使，但仍待參議院確認提名。美國國務院3月13日表示，美國在台協會（AIT）政治組組長武安妮（Anny Vu）將擔任臨時代辦。



美國國務院發言人向路透社稱，武安妮將會出任駐華大使館的臨時代辦，直到經參議院確認的駐華大使上任為止。目前未知武安妮何時上任。

AIT政治組組長武安妮（Anny Vu）將擔任美國駐華臨時代辦。（AIT圖片）

特朗普上台後，原駐華大使伯恩斯（Nicolas Burns）卸任，並由拜登政府時代擔任白宮國家安全委員會負責中國大陸與台灣事務的高階主任貝莎蘭（Sarah Beran）暫代對方職務。

根據AIT網站介紹，武安妮在去年9月起擔任AIT政治組組長，她之前曾擔任美國國務院中國雙邊事務副協調官，亦在特朗普首屆任期時在國家安全委員會（NSC）掌管中國事務。

美國前參議員帕度（David Perdue）獲特朗普提名為新任駐華大使。圖為2025年1月28日，帕度乘坐國會地鐵抵達國會山莊。（Getty Images）

帕度在2015至2021年期間擔任佐治亞州參議員，並曾經在香港生活，他擁有40年在亞洲從商的經驗，因此被特朗普認為有助處理中美緊張的關係。不過民主黨批評帕度將美國製造業職位外判到亞洲，所以對提名持保留態度。