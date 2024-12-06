美前參議員David Perdue獲特朗普提名為駐華大使　曾住在香港

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月5日宣布，提名前參議員帕度（David Perdue）出任駐中國大使。他曾居住在新加坡和香港。



特朗普在社交平台宣布提名帕度一事，指對方將會幫助實施自己維持區內和平的策略，同時與中國領袖建立具有成效的工作關係。

現年74歲的帕度曾在2015至2021年期間擔任佐治亞州參議員，並曾在2018年6月以參議院軍事委員會、預算委員會，及農業、營養和林業委員會成員身份臨時更改行程訪台，並與時任台灣總統蔡英文會面。

台媒當時提到，帕度訪台的目的是了解台灣在經濟、文化、軍事各方面現況，形容台美雙方在處理退休人口以及社會高齡化等，都是雙方共同面對的挑戰。

美國前參議員帕度（David Perdue）12月5日獲特朗普提名為駐華大使，圖為他在2018年6月1日以參議員身份訪台時，獲時任台灣總統蔡英文接見。（中央社）

特朗普揚言上台後向中國進口貨品額外徵收10%關稅，迫使北京方面採取更多措施打擊芬太尼（fentanyl）流入美國，他亦曾在競選期間威脅向中國產品徵收60%關稅。