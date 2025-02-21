路透社：英國擬委任前港督衛奕信之子出任駐華大使

路透社2月20日引述三位消息人士報道，英國政府計劃委任一名能講流利普通話的外交官彼得·威爾遜（Peter Wilson）出任新的駐華大使，其父親是曾在1987至1992年擔任港督的衛奕信（David Wilson）。



據兩位消息人士透露，彼得·威爾遜曾短暫擔任前首相約翰遜（Boris Johnson）的首席私人秘書，並擔任英國駐荷蘭和巴西大使，他預計將在未來數月內接替現任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。

2025年2月20日，圖為英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。（英國政府網站）。

根據英國外交部網站上的簡歷，彼得·威爾遜曾在英國駐北京大使館工作，1995至1998年擔任初級外交官，其後2007至2010年擔任政治顧問。

報道指，彼得·威爾遜的父親衛奕信，曾於1987至1992年擔任香港的第27任港督。英國外交部拒絕評論路透社的報道。

2025年2月20日，路透社引述三位消息人士報道，英國政府計劃委任一名能講流利普通話的外交官威爾遜（Peter Wilson，左）出任新的駐華大使，其父親是曾在1987至1992年擔任港督的衛奕信（David Wilson，右）。（Reuters，英國國會網站）

中英關係自工黨政府去年7月上台後逐漸回暖，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）和外交大臣林德偉（David Lammy）近月先後訪華。中國外長王毅上周訪問英國，與林德偉召開第十次中英戰略對話（UK-China Strategic Dialogue），是超過6年來再次召開該會議。

消息人士指，首相施紀賢 （Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默） 預計今年稍後亦將訪華，這將會是英國首相自2018年來首次訪華。