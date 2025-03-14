中俄伊北京會晤商伊朗核問題　王毅5點主張：美國應展現政治誠意

中國、俄羅斯及伊朗官員3月14日在北京會晤，討論伊朗核問題。據中國外交部指，中國外長王毅提出中方5點主張，包括堅持通過政治外交手段和平解決爭端、反對強推聯合國安理會介入、伊朗應續恪守不發展核武器承諾等，又指美國應當展現政治誠意，早日回歸談判。



外交部指，王毅會見出席會晤的俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪時，就新形勢下妥善解決伊朗核問題，提出中方5點主張：

一是堅持通過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極為恢復對話談判創造條件，避免採取升級局勢的舉動。

中國外長王毅2025年2月18日在美國紐約接受傳媒提問（Reuters）

中方：美國應展現政治誠意

二是堅持權責平衡，統籌核不擴散與和平利用核能目標。伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。

三是堅持以伊朗核問題全面協議框架為基礎達成新共識。中方希望各方相向而行，盡早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

反對強推聯合國安理會介入

四是堅持對話促合作，反對強推聯合國安理會介入。當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、彌合分歧，啟動「快速恢復制裁」將導致多年來的外交努力毀於一旦，必須慎重行事。

五是堅持分步對等原則，協商一致尋求共識。歷史經驗表明，所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙。只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數，達成符合國際社會期待的解決方案。

2025年1月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

中國外交部發言人毛寧3月14日主持例行記者會時表示，三方就伊朗核問題深入交換意見，並發表聯合聲明，重申政治外交接觸和對話是唯一有效可行的選項，呼籲有關方摒棄制裁施壓、武力威脅，避免採取升級局勢的行動。

三方還重申《不擴散核武器條約》的重要性，她指北京會晤是中俄伊為推動伊朗核問題政治解決的有益嚐試，制裁施壓、武力威脅沒有出路，對話協商才是正確的解決之道，「我們呼籲各方加強溝通對話，為早日恢復對話談判積累有利條件。」