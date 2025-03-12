中俄伊北京會晤　中國作為中東調停者走向了2.0

中俄伊三國海軍艦艇剛在伊朗恰巴哈爾港附近區域舉行了「安全紐帶-2025」聯合演習。中方派出了052DL改進型導彈驅逐艦「包頭艦」、綜合補給艦「高郵湖艦」在內的護航編隊參演。聯合演習剛一結束，緊接着，中國外交部發言人3月12日宣佈，中方將於3月14日舉行中俄伊北京會晤，重點圍繞伊朗核問題舉行磋商，俄副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、伊朗副外長加里布阿巴迪將應邀赴華出席活動。聯合演習結束的次日，就立刻在北京舉行關於伊朗核問題的會晤。這場看似常規的外交會晤，也就顯得頗有些不尋常。



中國國防部3月9日宣布，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。圖為去年聯演照片。（微信公眾號/ @人民海軍）

2023年，伊朗和沙特在北京實現了「破冰」和解，兩國正式恢復了外交關係。2024年，巴勒斯坦14個派別的代表又在北京舉行對話，並簽署了關於結束分裂、加強團結的《北京宣言》。中方為中東和平所做的努力，國際社會都看在眼裏，所以這一次有關伊核問題的談判，德黑蘭再一次找上了中國。這次中俄伊北京會晤，由中方作為東道主，外交部副部長馬朝旭負責主持此次會議。

此次會晤選在美伊關係持續緊張的背景下召開。自2018年美國單方面退出《伊核協議》並重啟制裁後，伊朗核問題陷入長期僵局。儘管2021年協議部分條款重啟，但美伊互信始終脆弱。日前，特朗普還在伊核問題上瘋狂「刷存在感」。開始對伊朗進行「極限施壓」，還威脅「不談就打」，更加激起了德黑蘭的反感。

中國外交部副部長馬朝旭將主持中俄伊北京會晤，圖為他出席巴西里約熱內盧2024年2月21日至22日舉行的二十國集團（G20）外長會（中國外交部網站）

如果說一開始，伊朗新總統佩澤希齊揚還對特朗普政府抱有一絲幻想的話，那麼在看到烏克蘭總統澤連斯基當前的處境後，對美國所剩無幾的期待，也就蕩然無存了。就在近日，佩澤希齊揚在演講中，還尤其提到了美烏總統白宮爭吵的一幕，直言美方應該為自己對澤連斯基所作的事「感到羞恥」。同時，對於特朗普威脅伊朗如果拒絕核談判，美方將採取「軍事行動」的警告，佩澤希齊揚也乾脆撂下一句重話，直言伊朗不會接受這種「威脅式」的談判，還告訴特朗普「你想做什麼就做什麼」。

伊朗總統這番話，等於是表明了態度，不接受美國的軍事恫嚇，但對於談判一事，伊朗並沒有完全拒絕，只不過無法接受美方提前預設條件的做法。畢竟不到最後一步，伊朗也不願意捲入跟美國的軍事對抗，更何況當前伊朗的經濟局勢也不容樂觀，因此急於讓西方解除經濟制裁，而這一心理也被美方精準捕捉到了。

前幾日就有消息稱，特朗普請普京幫忙，在伊核問題上充當美伊談判的「中間人」，克宮方面後來也證實稱，普京同意了美方這一請求。所以這一次中俄伊舉行伊核問題北京會晤，或許也是在為後續談判提前做個鋪墊。但不管怎麼說，這次沒有美方的參與，而是中俄伊三方啟動獨立協調機制，在當前複雜的中東局勢下，圍繞伊核問題展開交流，都是一次重要的國際實踐。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為特朗普出席商業會議時發表講話。（Reuters）

毫無疑問，美方一味地對伊朗強硬施壓，無助於和平解決分歧。事實上，從伊朗和沙特 「破冰」，到巴勒斯坦14個派別加強團結的《北京宣言》，北京都提供了一個談判範本——那就是關於「發展」。

仔細看看中國、俄羅斯、伊朗三國是如何「綁定」的。伊朗是中國第三大原油供應國，俄羅斯則是關鍵能源夥伴。通過推動本幣結算能源貿易、共建波斯灣-中亞運輸走廊，三國試圖構建出一個「去美元化」的能源網絡，對沖美國金融霸權。此外，伊朗的導彈技術、俄羅斯的軍事經驗與中國的基建能力，或形成互補性區域安全框架，例如聯合護航紅海航道、反制西方軍事威懾。 並且，不同於美西方「以壓促變」的舊邏輯，中俄主張通過對話解綁制裁。此次會晤可能提出「分階段解除制裁+國際核能合作」的替代方案，例如允許伊朗保留部分鈾濃縮能力以換取西方取消石油禁運。

圖為2024年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約的聯合國大會上發表講話。（Reuters）

這些合在一起看是什麼呢？是很重要的發展權。這種基於發展權的談判框架，事實上直指美國單邊制裁的合法性危機。在這個過程中，中國角色其實已經從「調解者」到「議程設置者」 ，已經從調停者走向了2.0：不再侷限於勸和促談，而是提出系統性解決方案，且進一步推動區域整：以「中伊25年合作協議」為支點，聯通中亞、南亞、中東經濟圈。

中俄伊北京會晤，自然是尋求破解伊核僵局的鑰匙，而如果結合看伊朗沙特破局，巴勒斯坦的努力，再到中俄伊三國若能在「尊重主權」與「共同安全」間找到平衡點，那麼，撬動全球地緣格局的槓桿正在形成。當然，這場「三方棋局」的最終落子，仍需直面大國博弈的殘酷現實。未來幾日，且看北京如何運籌帷幄。