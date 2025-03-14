中俄伊北京會晤討論伊朗核問題　聯合聲明籲終止非法單邊制裁

中國、俄羅斯及伊朗官員3月14日在北京會晤，討論伊朗核問題中俄伊北京會晤。會後三方發表聯合聲明，強調終止所有非法單邊制裁必要性、倡摒棄制裁施壓，又談到中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武器，歡迎伊朗承諾全面履行《不擴散核武器條約》和全面保障監督協定義務。



今次會晤由中國外交部副部長馬朝旭主持，並由俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、伊朗副外長加里布阿巴迪（ Kazem Gharibabadi）出席，三方就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

聯合聲明：倡摒棄制裁施壓

聯合聲明指，中俄伊北京會晤成功舉行，三國強調終止所有非法單邊制裁的必要性，三方重申基於互相尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。

三方強調有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。三方強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

中俄歡迎伊朗重申不尋求發展核武器

三方重申維護《不擴散核武器條約》作為國際核不擴散體系基石的重要性，中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行《不擴散核武器條約》和全面保障監督協定義務，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為條約締約國享有的和平利用核能權利。

三方強調所有國家均需避免採取妨礙國際原子能機構專業、客觀、公正履職的行為。

伊朗、俄羅斯對中方發揮的建設作用和主辦此次北京會晤表示讚賞。三方同意繼續保持溝通與合作。

此外，三方還就共同關心的地區和國際問題交換意見，同意在金磚國家、上海合作組織等國際組織和多邊機制中保持和加強協作。

中國外交部副部長馬朝旭出席巴西里約熱內盧2024年2月21日至22日舉行的二十國集團（G20）外長會。（中國外交部網站）

馬朝旭在會後的記者會上表示，與會三方強調必需終止所有非法單邊制裁。他不點名要求美國應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。中俄伊亦強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關各方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氣氛和條件。

外交部發言人毛寧早前表示，作為聯合國安理會常任理事國和伊朗核問題全面協議參與方，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區和平與穩定。北京會晤是中方最新外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。

特朗普首個任期時，曾簽署命令退出伊朗核協議。（Getty Images）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日則表示，俄羅斯支持就伊朗核問題全面協議在聯合國安理會認可的模式下恢復俄羅斯、美國、中國、法國、德國、英國和伊朗曾參與的對話。

據俄衛網報道，拉夫羅夫稱「我們（與美方）就波斯灣局勢以及伊核計劃全面合作行動計劃進行討論。俄羅斯支持恢復協議最初規定的、得到聯合國安理會和伊朗批准的模式。」

伊朗2015年與美、俄、中、英、法、德達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制核計劃，以換取國際社會解除制裁。不過，美國在特朗普（Donald Trump，又譯川普）首屆任期時，於2018年單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊朗制裁。