特朗普演講批司法部濫權誓追責　稱俄烏將達成停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月14日）在司法部發表講話，他首先抨擊司法部在前任拜登（Joe Biden）政府下濫權對付自己，誓言報復，還談到「俄羅斯願意在與美國斡旋下達成俄烏停火協議後，同意與烏克蘭停火（They’ve agreed for a ceasefire, if we can get it with Russia）。」



特朗普認為自己在2020年下台後遭到司法部起訴，誓言追究涉事官員責任，包括檢查官，稱他們濫用職權對付自己，要對「發生在自己身上的錯誤和濫權行為進行全面追究（I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred）。」

2025年3月14日，美國華盛頓，圖為特朗普在司法部發表講話，他身邊是一個用紙箱和數個包裹假扮的「緝拿非法芬太尼」證據。（Reuters）

他批評司法部已被「黑客和激進分子」所利用，而他們毀掉數代美國人建立的信任與善良，認為他們利用情報機構和執法機關的權利對付美國人。

特朗普在去年參加大選時深陷向成人片女星支付「掩口費」案，並在去年5月底被裁34項罪成。他所居住的海湖莊園此前在2020年遭到檢方搜查，檢方當時因特朗普涉嫌選舉舞弊介入調查。

司法部二度起訴特朗普，前特別檢察官史密斯（Jack Smith）主理此事，但在特朗普勝選後離職。

他今次演講重提被搜查一事，稱他們擾亂自己競選，還「竭盡全力阻止我成為美國總統（did everything within their power to prevent me from becoming the president of the United States）。」

美國司法部及旗下聯邦調查局（FBI）多位職員自特朗普上台來遭解僱，白宮此前指他今次演講重點在於維護美國法律與秩序。

2025年3月14日，美國華盛頓，圖為特朗普在美國司法部發表講話。（Reuters）

美國總統鮮少蒞臨司法部發表涉政演說，特朗普今次演講是自2014年來首次，此前前總統奧巴馬（Barack Obama）因中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）揭露「稜鏡門」事件後，於此宣布新的情報收集指導方針。