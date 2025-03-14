路透社民調：57%美國人認為特朗普經濟政策「反覆無常」

路透社3月12日報道，一項於當日結束並公布的民調發現，57%美國人認為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的經濟政策過於「反覆無常」，包括對一些美國主要貿易夥伴加徵關稅導致股市震盪。



一項由路透社與市場研究公司益普索（Ipsos）進行為期兩天的最新民調顯示，57%受訪者，其中包括三分之一的共和黨人，認為特朗普的政策不一致，不當地對外加徵關稅引發全球貿易戰。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

民調發現，美國人擔心特朗普的關稅政策將推高物價，希望他能專注於壓抑物價。有70%受訪者預計上調關稅將使食品、雜貨等日常物品變得更加昂貴。

總體而言，44%的受訪者表示他們認可特朗普的表現，但在生活成本問題上，只有32%的受訪者認可他的政策。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

報道稱，特朗普對加拿大和墨西哥等國家加徵關稅，以及針對潛在經濟衰退的言論，讓美國市場感到恐慌。標準普爾500指數上月創下歷史最高點後，至今已損失超過3萬億美元的價值。