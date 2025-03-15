金賽綸離世｜韓國逾5萬人聯署　要求國會立法規管爆料網紅

韓國「最美童星」金賽綸（김새론，Kim Sae-ron）2月中突然離世，震驚當地藝能界。事隔一個月後，關於她生前感情消息持續在網上發酵。有韓國民眾發現聯署，要求立法監管不顧後果爆料的網紅及YouTuber。



《韓國時報》（Korea Times）3月14日報道，一名譯音姓鄭（Jeong）的韓國人2月24日在韓國國會網站發起聯署，呼籲國會向這些爆料YouTuber加強監管。

發起聯署的鄭姓男子認為，這些網紅很多都是前娛樂記者，他們營運YouTube頻道，透過接近跟蹤程度的方式欺凌名人，形容這個社會問題並非新鮮事物，更在最近導致另一名年輕演員自殺身亡。

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他指出，很多離開藝能界的名人，都因為這些網紅的惡劣活動產生的壓力導致精神崩潰甚至喪生，因此他要求國會採取措施，阻止對方透過欺凌名人為生的活動，以及避免名人受有關問題影響。

「橫竪研究所」持續放出揭露金秀賢金賽綸戀情的照片。（YT@橫竪研究所）

截至14日下午，有超過5.1萬韓國民眾參與聯署，超過國會正式審視聯署的最少5萬個簽名要求。相關委員會將需要在90天內決定是否將聯署提交全體會議討論。

李珍浩頻道中所有關於金賽綸近況的影片內容都已下架。（YouTube@Behind_Master）

聯署沒直接點名哪些網紅，但報道估計矛頭是指向前娛樂記者李珍浩（音譯，이진호）開設的YouTube藝能界八卦頻道「演藝背後總統李珍浩（연예 뒤통령 이진호）」。該頻道有超過62萬名訂閱者，並曾多次上載多載關於金賽綸在2022年5月酒駕事件後的消息，包括批評對方在反省期間於生日時與朋友聚會；當金賽綸因生活困難而在咖啡店打工時，他亦上傳影片批評金賽綸「博同情」等。

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