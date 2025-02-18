金賽綸逝世｜父靈堂怒控YouTuber令女兒遭網暴　疑似當事人急刪片

韓國「最美童星」金賽綸（김새론，Kim Sae-ron）2月16日被友人發現陳屍家中，得年24歲。金賽綸小小年紀出道，被譽為天才演員。但她在2022年因酒駕事故形象大傷，不僅工作和收入全數中斷，還飽受輿論批評。



最新消息指出，金賽綸的父親在靈堂痛訴，女兒生前因為受某個YouTube頻道備受打擊。該頻道在金賽綸過世後，已將所有相關影片下架或設為不公開。

金賽綸父親指控的YouTuber疑是前娛樂記者李珍浩（YouTube@Behind_Master）

金賽綸父親指控的YouTuber疑是前娛樂記者李珍浩（YouTube@Behind_Master）

金賽綸父親指控的YouTuber疑是前娛樂記者李珍浩（moneytoday）

李珍浩頻道中所有關於金賽綸近況的影片內容都已下架。（YouTube@Behind_Master）

綜合《國民日報》等韓媒報道，韓國演藝人自殺防治協會理事長權泳燦（音譯，권영찬），17日在首爾峨山醫院靈堂與金賽綸的父親見面並交談後，向媒體透露「金賽綸的父親說，女兒因為某位YouTuber的影片備受打擊」。

權泳燦指出，每個人都難免犯錯，金賽綸在接受懲罰、反省的同時，也在打工謀生。但該YouTuber卻質疑她沒有真心反省，使她飽受大眾指責。雖然該YouTuber的頻道已刪除與金賽綸相關的影片，但權泳燦已著手蒐集相關資料。喪禮結束後，若金賽綸家屬決定提告或申訴，他將免費提供協助。

《MoneyToday》指出，金賽綸父親指控的YouTube頻道，疑是前娛樂記者李珍浩（音譯，이진호）開設的「演藝背後總統李珍浩（연예 뒤통령 이진호）」。該頻道專門討論演藝圈八卦，擁有超過62萬名訂閱者。頻道中所有關於金賽綸近況的影片內容都已下架。

報道指出，李珍浩多次透過影片發布金賽綸在2022年5月酒駕事件後的消息。他2022年11月批評金賽綸在反省期間於生日時與朋友聚會。當金賽綸因生活困難而在咖啡店打工時，他也上傳影片批評金賽綸「做騷」。

儘管金賽綸相關影片都已下架，但大批網友湧入該頻道，要求李珍浩向金賽綸道歉。他們在影片下留言：

「看到她過世你很高興嗎？」

「你憑什麼資格批評別人」

「靠言論殺人」

「鍵盤殺手」



當時年僅10歲的金賽綸在《大叔》中與元斌搭檔，展現超齡演技，一舉成名。（《大叔》劇照）

當時年僅10歲的金賽綸在《大叔》中與元斌搭檔，展現超齡演技，一舉成名。（《大叔》劇照）

當時年僅10歲的金賽綸在《大叔》中與元斌搭檔，展現超齡演技，一舉成名。（《大叔》劇照）

《大叔》導演：請大家記住她的笑容 點圖放大看更多金賽綸的照片：

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