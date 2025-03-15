美女網紅澳洲強搶袋熊BB惹公憤　今IG上道歉　稱收數千條死亡威脅

美國一名女網紅瓊斯（Sam Jones）到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，此事引起外界甚至是澳洲政府的批評。她3月14日在社交媒體Instagram上發文道歉，並指自己已因此事而收到數千條死亡威脅。



瓊斯在IG上的聲明中表示，她當時只不過是試圖把袋熊安全地帶離道路。她指出，從影片中可以看到，袋熊當時已移動到路邊，但袋熊寶寶卻沒有跟上。因此她決定把袋熊寶寶抱進道路。

美國一名女網紅到澳洲旅遊時為了拍片竟強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。（IG@samstrays_somewhere）

她聲稱，一開始跑離袋熊媽媽並不是為了把袋熊寶寶搶走，而是怕牠不理解動機，而作出潛在的攻擊。她強調，影片不是「擺拍」或為了娛樂用途，她當時太衝動、動作太快，以至於沒有給網民提供相關背景脈絡。

瓊斯指出，她已從此事中吸取了教訓，進行了深刻的反思，並對自己給外界所造成的困擾深表抱歉。

而在聲明的第二部分，瓊斯則轉移嚴厲批評澳洲的動物撲殺法。袋熊在澳洲是受保護物種，但如果有必要，可以向當局申請許可證來進行撲殺。

瓊斯在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家，她此前到澳洲旅遊期間強行把袋熊寶寶抱走，袋熊媽媽發現後，則驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而瓊斯卻沒有停下來，只顧對鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶。

點圖放大瓊斯在IG上的其他照片：

+ 2

她把上述過程的影片上傳到IG上，隨即引起外界大量批評，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也分別批評、嘲諷瓊斯的行為。