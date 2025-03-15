美女網紅澳洲強搶袋熊BB惹公憤 今IG上道歉 稱收數千條死亡威脅
撰文：劉耀洋
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美國一名女網紅瓊斯（Sam Jones）到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，此事引起外界甚至是澳洲政府的批評。她3月14日在社交媒體Instagram上發文道歉，並指自己已因此事而收到數千條死亡威脅。
瓊斯在IG上的聲明中表示，她當時只不過是試圖把袋熊安全地帶離道路。她指出，從影片中可以看到，袋熊當時已移動到路邊，但袋熊寶寶卻沒有跟上。因此她決定把袋熊寶寶抱進道路。
她聲稱，一開始跑離袋熊媽媽並不是為了把袋熊寶寶搶走，而是怕牠不理解動機，而作出潛在的攻擊。她強調，影片不是「擺拍」或為了娛樂用途，她當時太衝動、動作太快，以至於沒有給網民提供相關背景脈絡。
瓊斯指出，她已從此事中吸取了教訓，進行了深刻的反思，並對自己給外界所造成的困擾深表抱歉。
而在聲明的第二部分，瓊斯則轉移嚴厲批評澳洲的動物撲殺法。袋熊在澳洲是受保護物種，但如果有必要，可以向當局申請許可證來進行撲殺。
瓊斯在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家，她此前到澳洲旅遊期間強行把袋熊寶寶抱走，袋熊媽媽發現後，則驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而瓊斯卻沒有停下來，只顧對鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶。
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她把上述過程的影片上傳到IG上，隨即引起外界大量批評，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也分別批評、嘲諷瓊斯的行為。