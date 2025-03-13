美國女網紅遊澳洲「強把BB抱走」袋熊媽媽崩潰狂追　網民：驅逐她

美國一名女網紅到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。



袋熊媽媽發現孩子被搶，驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而女子卻沒有停下來，只顧對著鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶引發批評。

美國一名女網紅到澳洲旅遊時為了拍片竟強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。（IG@samstrays_somewhere）

專家指「小袋熊當時極度痛苦」 當地網民怒呼：把她逐出澳洲（點圖放大瀏覽）：

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在網上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯（Sam Jones），在Instagram上擁有約9萬多名粉絲，近來她在網路上分享，夜間在澳洲鄉間旅行時，將一隻袋熊寶寶強行從袋熊媽媽身邊奪走。

在約34秒的影片中可看到，瓊斯抱走袋熊寶寶後，發現袋熊媽媽想追回孩子，立即加快速度跑回拍攝男子身旁，回到車上後她開心向鏡頭炫耀着袋熊寶寶表示：

剛抓到了一隻小袋熊。

袋熊寶寶被瓊斯緊抓在懷中，仍不斷掙扎表情看起來十分痛苦，後來袋熊媽媽出現在身後，她才表示：

好吧，袋熊媽媽看起來很生氣，我們讓寶寶走吧。

還自稱動物學家 點圖放大看更多瓊斯的照片：

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影片曝光後引發網友怒火，雖然瓊斯目前已經將原始影片下架，相關畫面仍在網路上流傳，網友紛紛留言：

「把她驅逐出澳洲」

「逮捕她」

「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」



當地動物救援人員塔尼亞（Tania Bishop）向媒體表示，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是得完全依賴母親的狀態，瓊斯強行把寶寶帶離母親的行為不但會讓其痛苦，不正確的抱姿也容易導致寶寶受傷：

小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】