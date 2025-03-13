美國女網紅遊澳洲「強把BB抱走」袋熊媽媽崩潰狂追 網民：驅逐她
撰文：ETtoday
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美國一名女網紅到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。
袋熊媽媽發現孩子被搶，驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而女子卻沒有停下來，只顧對著鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶引發批評。
專家指「小袋熊當時極度痛苦」 當地網民怒呼：把她逐出澳洲（點圖放大瀏覽）：
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在網上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯（Sam Jones），在Instagram上擁有約9萬多名粉絲，近來她在網路上分享，夜間在澳洲鄉間旅行時，將一隻袋熊寶寶強行從袋熊媽媽身邊奪走。
在約34秒的影片中可看到，瓊斯抱走袋熊寶寶後，發現袋熊媽媽想追回孩子，立即加快速度跑回拍攝男子身旁，回到車上後她開心向鏡頭炫耀着袋熊寶寶表示：
剛抓到了一隻小袋熊。
袋熊寶寶被瓊斯緊抓在懷中，仍不斷掙扎表情看起來十分痛苦，後來袋熊媽媽出現在身後，她才表示：
好吧，袋熊媽媽看起來很生氣，我們讓寶寶走吧。
還自稱動物學家 點圖放大看更多瓊斯的照片：
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影片曝光後引發網友怒火，雖然瓊斯目前已經將原始影片下架，相關畫面仍在網路上流傳，網友紛紛留言：
「把她驅逐出澳洲」
「逮捕她」
「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」
當地動物救援人員塔尼亞（Tania Bishop）向媒體表示，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是得完全依賴母親的狀態，瓊斯強行把寶寶帶離母親的行為不但會讓其痛苦，不正確的抱姿也容易導致寶寶受傷：
小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現。
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