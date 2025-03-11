2024年全球僅7國符合WHO空氣品質標準　這2國家空氣污染最嚴重

路透社報道，瑞士空氣品質監測公司IQAir 周二（3月11日）發布數據顯示，去年僅有7個國家達到世界衛生組織（WHO） 的空氣品質標準，其中乍得和孟加拉是2024年世界上空氣污染最嚴重的國家。研究人員警告稱，在美國停止全球監測工作後，治理霧霾只會變得更加艱難。



IQAir表示，2024年只有澳洲、新西蘭、巴哈馬、巴巴多斯、格林納達、愛沙尼亞和冰島達到標準；乍得和孟加拉則是污染最嚴重的國家，平均霧霾水平比WHO的標準高出15倍以上。

據悉，由於巨大的數據缺口（尤其是在亞洲和非洲）無法覆蓋全球空氣狀況，許多發展中國家依靠安裝在美國大使館和領事館建築上的空氣品質感測器來追蹤其霧霾水平。

2025年1月24日，英國外交大臣林偉德（David Lammy）在訪問乍得期間，沿著乍得-南蘇丹邊境行走，（Getty Images）

然而，美國國務院最近以預算有限為由終止有關計劃，並在上週從美國政府官方空氣品質監測網站airnow.gov上刪除了超過17年的數據，包括在乍得收集的指數。

受到撒哈拉沙塵和不受控制的農作物焚燒的困擾，乍得曾被評為2022年污染最嚴重的國家。2024年，乍得全國PM2.5（細小有害空氣顆粒物）的平均濃度達到91.8微克/ 每立方米，略高於 2022 年。