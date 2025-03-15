回應特朗普籲俄羅斯停殺前線烏軍請求　普京：若投降將保障安全

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日談及前線烏軍遭俄軍包圍處境極為危險，敦促俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）饒恕他們。普京回應指若庫爾斯克州烏軍投降，將保障他們的安全。



早前指支持烏克蘭30日停火提議的普京周五（3月14日）在國家安全委員會發表講話，他指特朗普正盡一切努力恢復與俄羅斯關係，強調與美國特使進行的談判局勢有所進展，回應若基輔指示烏軍放下武器投降，俄羅斯將保障他們的安全。

澤連斯基：很大機會停火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日對停火表示樂觀，他指現在有很大機會迅速結束戰爭並確保和平，他稱烏克蘭受到美國與歐洲支持，接近邁出結束戰爭的第一步。

普京日前指支持美國提出的烏克蘭30日停火提議，但強調須討論一些關鍵問題，他談及前線長達2000公里，難以保證維持停火。澤連斯基稱得到美國衛星與情報支援，讓1000多公里的前線停火能夠得到保證，並強調領土問題是停火之後面臨解決的最困難的問題。

馬克龍：俄羅斯必須接受停火提議

主張挺烏到底的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周五稱與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）討論俄烏局勢，他強調俄羅斯必須接受美國提出、烏克蘭同意的30日停火提議

俄烏戰火燃逾3年，斡旋和平的特朗普早前派出談判代表威特科夫（Steve Witkoff）與普京，就烏克蘭30日停火提議進行接觸，特朗普對停火表示樂觀，指美國與俄方有很好且富有成效的磋商，讓俄烏戰爭很有機會走向結束。