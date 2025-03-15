傳美國擬限43國公民入境　旅遊禁令分三級　伊朗朝鮮等列紅色名單

據《紐約時報》引述消息人士稱，美國政府正考慮對43個國家實施新一輪旅遊禁令，範圍將比總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任期內實施的限制範圍更廣。



據知情人士看到的政府內部備忘錄稱，當局計劃將旅遊禁令劃分為三級，最嚴格的是紅色級別，相關國家公民禁止入境美國。據報11個國家將被美國列入「紅色名單」，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、朝鮮、索馬里、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和也門。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

被列入第二級「橙色名單」的國家，持移民或旅遊簽證的公民禁止入境，但高級商務旅客在面試通過的情況下可能被允許進入美國。據報名單上有10個國家，包括俄羅斯、白羅斯、厄立特里亞（Eritrea）、海地、老撾、緬甸、巴基斯坦、塞拉里昂（Sierra Leone）、南蘇丹和土庫曼。

據報還有22個國家上榜「黃色名單」，包括柬埔寨、喀麥隆、剛果共和國等。美國會給予相關國家60日時間糾正出入境管制問題，否則會列入橙色或紅色級別。

特朗普首個總統任期的旅遊禁令主要針對穆斯林國家，其旅遊禁令後被拜登（Joe Biden）政府撤銷。今年1月再度上任時特朗普簽署行政命令，表示將恢復旅遊禁令，以保護美國公民免受意圖發動恐怖攻擊、威脅國家安全等的外國人侵害。