特朗普證實ISIS領袖遭伊拉克擊斃　稱成功以力量實現和平｜有片

伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）3月15日表示，極端組織ISIS領袖阿卜杜拉·馬基·穆斯利赫·里法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i，化名「阿布·赫迪賈」）已被擊斃。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體上證實相關消息，並揚言他成功以力量實現和平（Peace through strength）。



路透社和英國廣播公司（BBC）報道，蘇丹尼形容該名ISIS領袖是「伊拉克和世界上最危險的恐怖分子之一」，並表示後者已被伊拉克安全部隊擊斃。

圖為美國中央司令部（CENTCOM）2025年3月15日上傳的影片截圖，其中可以看到軍方空襲ISIS領袖里法伊的一刻。（X@CENTCOM）

特朗普則在社交媒體Truth Social上證實，在伊拉克中央政府與庫爾德地方政府的協助下，該ISIS領袖與另一名組織成員已遭殲滅。

美國中央司令部（CENTCOM）稱，殲滅ISIS領袖的行動於14日執行，他們進行精準空襲後，透過DNA比對，確定軍方擊斃的目標正是里法伊。

中央司令部稱，里法伊是ISIS最高級決策機構的負責人，負責組織在全球的行動、後勤和任務規劃。