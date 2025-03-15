特朗普證實ISIS領袖遭伊拉克擊斃 稱成功以力量實現和平｜有片
撰文：劉耀洋
出版：更新：
伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）3月15日表示，極端組織ISIS領袖阿卜杜拉·馬基·穆斯利赫·里法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i，化名「阿布·赫迪賈」）已被擊斃。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體上證實相關消息，並揚言他成功以力量實現和平（Peace through strength）。
路透社和英國廣播公司（BBC）報道，蘇丹尼形容該名ISIS領袖是「伊拉克和世界上最危險的恐怖分子之一」，並表示後者已被伊拉克安全部隊擊斃。
特朗普則在社交媒體Truth Social上證實，在伊拉克中央政府與庫爾德地方政府的協助下，該ISIS領袖與另一名組織成員已遭殲滅。
美國中央司令部（CENTCOM）稱，殲滅ISIS領袖的行動於14日執行，他們進行精準空襲後，透過DNA比對，確定軍方擊斃的目標正是里法伊。
中央司令部稱，里法伊是ISIS最高級決策機構的負責人，負責組織在全球的行動、後勤和任務規劃。
涉策劃襲擊維也納火車站 14歲ISIS支持者被捕特朗普下令美軍空襲索馬里ISIS恐怖分子 防長：多名武裝分子喪生中國男子阿富汗遇害 ISIS認責 中方：深感震驚、要求徹底調查美國中央司令部：空襲擊斃ISIS領袖