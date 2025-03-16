特朗普簽令縮減美國全球媒體機構規模 美國之音逾1300人停職
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（14日）簽署行政命令，以縮減7個聯邦機構規模，當中包括美國之音（Voice of America）的母機構美國全球媒體機構（US Agency for Global Media，USAGM）。美國之音台長Michael Abramowitz周六表示，包括他自己在內，美國之音幾乎所有員工，超過1300名記者、製片人和支援人員，今天都已被安排行政休假。
Michael Abramowitz在Facebook表示，自己對此深感悲痛。
特朗普簽署的行政命令指示這些機構把營運規模減少，將法定職能和相關人員減少到法律要求的最低限度。大部份機構屬知名度不高的機構，也有美國全球媒體機構，它負責監管媒體機構、透過網絡和廣播以40多種語言播出的美國之音，也有資助自由歐洲電台、自由亞洲電台和其他新聞機構。
路透社指，美國全球媒體機也終止對自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）的資助。
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