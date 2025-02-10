Elon Musk：美國之音與自由歐洲電台該關閉了

當地時間2月9日，美國「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）在X網站發文表示，作為美國政府喉舌的「美國之音」（Voice of America）和「自由歐洲電台」（Radio Free Europe，RFE）等媒體浪費大筆納稅人的錢，應該全部關閉。



當日，X網站知名博主、主持人納法爾（Mario Nawfal）表示，美國納稅人一直在資助「極左國家媒體」，「是時候關閉它們了」。

納法爾引述特朗普總統特別任務特使格雷內爾（Richard Grenell）的言論稱：「『自由歐洲電台』和『美國之音』是由美國納稅人出資的媒體機構。它們屬於國有媒體。這些媒體充斥着極左翼活動人士。我與這些媒體的記者共事了幾十年。它們是歷史遺留問題。我們不需要政府出資的媒體。」

馬斯克轉發了這一推文，並贊成道：「太對了，把它們都關了。」

「第一，除了令人窒息的官僚主義之外，歐洲現在是自由的。第二，沒人再聽它們說話了。第三，這只是一些激進的左翼瘋狂人士在自言自語，同時卻每年浪費10億美元美國納稅人的錢。」馬斯克寫道。

「美國之音」是美國新聞署的對外廣播系統，成立於二戰期間，一直是美國政府對外宣傳的喉舌，致力於講述「美國故事」，推廣「民主自由」。

據共青團中央介紹，由於「美國之音」在全球心理宣傳戰中的重要作用，美國總統、國務院、中央情報局都十分重視讓「美國之音」發揮更大作用的問題。但美國政府卻一度禁止本國人收聽「美國之音」，《史密斯-蒙特法案》（Smith- Mundt Act）明文規定，美國政府傳播給國際受眾的訊息，不得在美國國內傳播。

於冷戰期間、1949年成立的自由歐洲電台（Radio Free Europe, RFE）總部大樓現設於捷克首都布拉格。

直至2013年，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）簽署法律，才廢除了美國政府向國內民眾散布長期面向國際受眾的政府宣傳訊息的限制措施。「美國之音」在一次節目中曾這樣總結自己創辦的目的：「如果不是為了美國的長遠利益，美國人民是不會同意拿出這麼多錢來辦『美國之音』的。」歸根到底，「美國之音」是美國政府推進「和平演變」戰略的一個工具。

自2020年以來，特朗普政府曾多次將「炮火」對準「美國之音」，稱其花納稅人的錢沒有講好美國故事，還幫中國宣傳。

本文轉載自觀察者網

