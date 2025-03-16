馬克龍：不會恢復義務兵役制　但可設法動員社會

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表明，他不會恢復義務兵役制，但希望動員全社會，應對俄羅斯的侵略。他預計在未來幾周內宣布這個決定。



法新社報道，包括法國在內的歐洲國家一直在討論恢復義務兵役制，以期增強國防實力，抵禦俄羅斯侵略。美國總統特朗普喊話歐洲自己承擔安全責任，則進一步加劇針對北約實力的擔憂。

法國於2001年廢除義務兵役制，全面實行志願兵役制。馬克龍星期五（3月14日）接受地區媒體採訪時說，恢復義務兵役制不是一個現實的選擇，法國已不具備重新實行義務兵役制的後勤條件。

他表明，當局會研究動員平民的方式，他希望鞏固在「危機面前動員社會」的機制。

馬克龍在2017年競選總統時，首次宣布恢復「短期義務兵役」的計劃。這個試點計劃於2019年啟動，面向15至17歲的年輕人，但收效不佳。

馬克龍一直設法鼓勵法國年輕人服兵役。他在今年1月要求政府和軍隊於5月前提交提案，說明如何在有需要時動員更多年輕人，志願支援法國武裝部隊。

另據彭博社報道，益普索-高等工業研究中心工程師學院（Ipsos-Cesi École d』Ingénieurs）為法國《周日論壇報》（La Tribune Dimanche）所做的民調顯示，由於法國公民日益為國際危機擔憂，馬克龍的支持率上升了五個百分點。

根據星期六（15日）公布的民調結果，馬克龍3月的支持率上升至27%。對33%的受訪者來說，烏克蘭和中東等國際危機是他們最關心的問題。

益普索的民調則顯示，總理貝魯的支持率下降兩個百分點，跌至25%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

