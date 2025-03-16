北馬其頓夜總會音樂會大火釀人踩人　至少59死155傷｜有片

路透社引述當地媒體周日（16日）報道，北馬其頓一間夜總會發生火災，造成至少59人死亡，155人受傷。北馬其頓國營傳媒MIA引述內政部消息指，現場正在舉行音樂會，有約1500人聚集。當地警方向4人發出逮捕令，夜店負責人正被扣查。北馬其頓政府宣布全國哀悼7日，又下令對全國夜店和娛樂場所展開緊急安全排查。



根據路透社，國營傳媒引述內政部消息稱，事件造成至少59人死亡，155人傷。路透社報道，事發在東北部城鎮科查尼（Kočani），據報有歌手在夜總會演出期間，舞台其中一邊噴出的煙火燒著天花板，大火迅速蔓延至夜總會的天花板和屋頂，並迅速燃燒起來。

網上流傳事發現場的影片：

當地電視台Kanal 5還報道，火災發生後，現場還發生人踩人事件，導致多人受傷，包括燒傷和窒息。

網上流傳現場影片：