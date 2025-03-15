美國32歲男遭繼母囚禁家中21年　放火燒家自救　揭發不人道生活

美國康涅狄格州（Connecticut）驚爆一宗家暴虐待案，一名男子從11歲時起就被繼母囚禁長達20多年，一直到今年2月縱火燒家，才終於逃離這場人間煉獄。警方形容，這宗案件「宛如恐怖電影情節」，繼母殘忍的行徑令人髮指。



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據《紐約郵報》（New York Post）報道，男子在2月17日時，於家中縱火求救。消防隊救出他時，他因為吸入濃煙和燒傷而倒在地上。他後來向警察坦承，家中失火是因他自己縱火，因為「我只想要自由」。

警方與檢方隨後展開深入調查，發現男子已經被囚禁在這棟屋子裏長達21年。他長期遭到虐待，不僅挨餓，也缺乏醫療照顧，生活環境十分不人道。受害者向警方供稱，從小學開始，他就被迫偷食物來充飢，甚至從垃圾桶內撿東西吃。繼母每天只給他兩杯水，太餓太渴時，男子只能喝馬桶水充饑。

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到了青少年和成年時期，繼母更剝奪他的基本生活需求，不讓他上廁所，逼他使用瓶子和報紙解決大小便。警方發現男子已經多年沒有接受醫療或牙科檢查，雖然已32歲，卻骨瘦如柴、嚴重營養不良，體重只有68磅（約30.8公斤）。

男子像哈利波特一樣，被關在狹小的儲藏室裏。他用打火機和列印紙點火，藉此吸引外界關注。他後來表示，雖然知道這麼做有風險，可能讓自己葬身大火，但他別無選擇，因為：

「這是他唯一的出路。」



被控虐待的繼母是56歲的蘇利文（Kimberly Sullivan）。她於3月13日被捕，但不承認自己有虐待繼子。她表示，家中一直都有食物，也沒有限制繼子行動，並表示照顧兒子本來就是生父的事，與她無關，只是生父早已過世。

蘇利文被控犯下一級攻擊罪、二級綁架罪、一級非法拘禁罪、虐待罪與一級魯莽危害罪。檢方裁定30萬美元保釋金，她可能會在3月14日左右申請保釋。

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