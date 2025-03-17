教宗留醫｜入院逾月首發照片　梵蒂岡：小教堂內參加彌撒

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至3月16日仍然留院。梵蒂岡3月16日發布方濟各入院逾月以來首張照片。照片中，88歲的教宗坐在醫院的小教堂裡，鏡頭從後面拍攝，顯示他的側臉清晰可見，似乎無需輔助呼吸。教廷表示，教宗當日與其他神父在教堂舉行了彌撒。



圖為2025年3月16日，教宗方濟各（Pope Francis）仍在意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）留醫，醫院外續有大批信眾前來為他祈願。（Reuters）

病情正逐漸好轉 夜間減少使用呼吸機

教廷前一天公布，方濟各的病情正在逐漸好轉，並且正在減少夜間使用呼吸機。路透社報道，教宗病情近日處於穩定或好轉狀態，但梵蒂岡尚未提供其出院時間，並指康復進展仍然緩慢。

與此同時，梵蒂岡15日表示，方濟各已批准一項為期3年時程來檢視全球天主教會的改革，分析指表明他儘管健康方面存在困難，但仍打算繼續履行教宗職務。

圖為2024年9月1日，教宗方濟各在梵蒂岡主持禱告儀式。（Reuters）

2月14日，教宗方濟各因嚴重呼吸道感染，被送往羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡其後表示，他因確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染。期間梵蒂岡曾指教宗危殆，之後情況曾經反覆。