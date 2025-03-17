日本北海道多地發暴風雪警報　至少取消61班航機｜有片

日本媒體3月17日報道，一股低氣壓在北海道以南海域快速發展移動，導致北海道太平洋一側多地出現大雪，其中釧路市、根室市、日高町和宗谷都發出暴風雪警報。截至上午10 時，共有61班往返北海道的航機因降雪而取消。



有日本網民分享根室市下大雪的情況：

據北海道新聞的報道，北海道根室市17日早上幾乎被白茫茫的大雪完全覆蓋，福島町和廣尾町今日降雪逾43厘米，而東南端的襟裳岬錄得最高風速達每秒40.5米。

北海道根室市有網民分享住所外下大雪的情況：

據日本放送協會（NHK）同日報道，截至今日上午10時，北海道已取消至少61班航機，其中港人熱門目的地，札幌的新千歲機場已取消23班航機。

惡劣天氣同時導致陸路交通嚴重受阻，JR公司宣布，17日將停駛124班列車，其中包括17班特快列車。札幌與帶廣、釧路之間的特快列車將從首班列車起暫停運行，至少到下午 4時為止。札幌至網走之間的兩列特快列車亦將停駛。