特朗普撤WFH　聯邦員工重返職場變「爭桌戰」猶如《飢餓遊戲》

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任當天，就簽署行政命令讓新冠疫情期間遠距工作的聯邦政府員工重返辦公室。但路透社引述知情人士指出，部分員工回辦公室後見到蟑螂出沒、沒有辦公桌等亂象，甚至沒有獨立的辦公空間。



兩名知情人士指，有員工回到距離美國國會大廈僅1英里（約1.6公里）的美國太空總署（NASA）總部開工，卻發現這裏蟑螂橫行、有些人坐在椅子上卻無桌子，工作環境十分糟糕。

《飢餓遊戲》講述一群青少年在殺人遊戲中互相屠戮，直到勝出唯一倖存者。（《飢餓遊戲》劇照）

亦有美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱USCIS）員工在私下聊天時，把一些地區辦事處爭奪辦公桌的現象，比作《飢餓遊戲》（The Hunger Games）中的「大逃殺」。

一位美國國稅局（IRS）經歷向路透社透露，該機構在田納西州孟菲斯市的一間辦公室，稅務評估員被迫使用同一間培訓室，但因害怕違反私隱法，無法透過電話與客戶討論敏感的稅務問題。

圖為2025年2月20日，美國華盛頓特區的國國稅局（IRS）大樓外，飄揚著一面美國國旗。（Reuters）

另有來自8個部門的10名聯邦公務員透露，許多人回到工作崗位時還沒有做好復工準備。

治理專家、聯邦工會代表和公務員在內的一些批評者認為，政府準備不足並非偶然。這是特朗普和馬斯克（Elon Musk）有意讓辦公室工作變得不愉快，從而迫使更多政府員工辭職。