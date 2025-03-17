特朗普下令「斷糧」　美國之音等媒體被迫縮減規模　西方不滿

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月14日）簽署行政命令，縮減7個聯邦機構規模，當中包括美國之音（Voice of America）的母機構美國全球媒體機構（US Agency for Global Media，USAGM）。美國之音包括台長Michael Abramowitz在內超過1300名員工，都已被安排行政休假。西方盟友和宣傳美國新聞自由價值的機構紛紛表示，特朗普的決定是一次巨大錯誤。



USAGM負責監管媒體機構、透過網絡和廣播以40多種語言播出的美國之音，也有資助自由歐洲電台、自由亞洲電台和其他新聞機構。

歐盟委員會周日向美國《政治報》（Politico）表示，這些媒體一直是全世界數百萬人的「真理、民主和希望的燈塔」，強調這一決定有可能使歐盟和美國的共同對手受益。

2025年3月16日，美國華盛頓特區，美國之音（VOA）大樓的路標。（Reuters）

自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）行政總裁卡普斯（Stephen Capus）周六則說：「取消資助我們將是給美國敵人的一份大禮。」

無國界記者組織（RSF）呼籲美國國會和國際社會對這項史無前例的舉動採取行動，並譴責這項決定，認為它背離了美國作為自由資訊捍衛者的歷史角色。

2025年3月16日，美國華盛頓特區，美國之音（VOA） 大樓一景。（Reuters）

特朗普親自任命的USAGM領導人萊克（Kari Lake）表現的很悲觀：「這個機構已無法挽救......它是徹頭徹尾的巨大腐敗，是美國納稅人的負擔。」