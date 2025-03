白宮指美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周六(3月15日)簽署了一項日前在參議院通過的臨時撥款法案,法案會向聯邦政府提供6個月資金避免停擺,直至9月30日。



這項法案周五經參議院以54票對46票通過,參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)轉軚支持,推動法案進入最終表決階段。

舒默這一舉動引來特朗普讚揚,特朗普當日在旗下社交平台稱舒默做出「非常好且明智的舉動(really good and smart move)」,還恭喜他「做出正確的事情(doing the right thing)。」

2025年3月7日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令。(Reuters)

這項法案在維持2024財年支出水準之外,還包含多項關鍵變更,如在去年水準上削減130億美元非國防支出、增加60億美元軍事支出、為邊境執法分配額外資金及進一步削減國稅局執法資金等。

有民主黨人認為,法案削減非國防開支的舉動,或進一步助長美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的盟友馬斯克(Elon Musk)的削減政府開支行為。