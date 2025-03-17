巴拿馬港口爭議期間　中國代表團訪巴拿馬

在香港首富李嘉誠旗下的長江和記計劃將巴拿馬運河港口出售給美國財團引發爭議之際，中國代表團訪問巴拿馬，表示願意加強交流，增進了解和信任。



據新華社星期日（3月16日）報道，中共中央對外聯絡部副部長馬輝3月14日至15日率中共代表團訪問巴拿馬，會見巴主要政黨領導人，並同智庫學者等座談。

馬輝說，中方願同巴政黨、智庫加強交流，增進相互了解和信任，鞏固中巴友好關係民意基礎。

根據中方新聞稿，巴拿馬方面說，願深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動巴中友好事業持續發展。

2025年1月22日，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）在瑞士達沃斯（Davos）出席第55屆世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 年度會議。（Reuters）

今年2月，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）宣布，巴拿馬正式退出中國的「一帶一路」基礎建設計劃。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前警告，如果巴拿馬政府不立即終止中國對巴拿馬運河的影響力，美國將對巴拿馬採取行動。巴拿馬隨即承諾，一帶一路合作協議到期後不會同中國續簽，甚至考慮提前終止協議。

長和3月初宣佈以228億美元（約1772億港元），向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。

長和聯席董事總經理陸法蘭強調，交易純粹是商業考量，無關政治。但親北京的《大公報》兩度發文批評此舉，形容有關交易並非「普通商業行為」，並不點名告誡李嘉誠，選擇與美國政客共舞或可賺錢，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

