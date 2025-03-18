英國諾丁漢市公布與寧波斷交影響評估：每年或損失1億英鎊

近年有的移居英國諾丁漢（Nottingham）的港人組織發起請願，要求重新檢視該市與中國姐妹市寧波的關係，呼籲與寧波斷交，惟請願最終遭市議會駁回。據英國廣播公司（BBC）報道，諾丁漢市議會3月14日在法院命令下公開的文件顯示，與寧波斷交將使該市每年損失高達1億英鎊（約10億港元），市議會因此決定維持雙方關係。



根據該市兩所大學提交的影響評估報告，與寧波斷交將令大學每年因失去中國留學生而損失3,700至8,000萬英鎊，這種快速且未經計劃的收入流失將帶來嚴重後果，很可能引發失業。報告還列舉該市企業在中國拓展業務、當地舉行的「中國恐龍展」等諸多益處。

18至20歲的年青人通常會前往諾丁漢（Nottingham）、考文垂（Coventry）、布賴頓（Brighton）等英國城市。最普遍的原因是到這些城市上大學。圖為英國前首相卡梅倫（David Cameron）在布賴頓一間學校發表演講。（Getty Images）

市議會還公開了議員間的相關郵件，其中，市議員Angharad Roberts在給時任市議會領袖David Mellen的郵件中質疑這些文件是否充分，認為兩所大學的意見主導了議會決定，而當地港人的意見完全被忽略。Mellen後回覆稱，議會擔心斷交將給諾丁漢造成負面影響，認為應關注雙邊關係所帶來的好處，又質疑斷交是否能改善中國的人權問題。

自聯合國2022年就中國新疆人權問題發布報告後，各地發起與中國解除友好城市關係的行動，紐卡素（Newcastle）、巴斯（Bath）等在內的4個城市均與中國城市斷交。