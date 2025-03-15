英國首相召開「志願者聯盟」會議　與多國領袖視訊討論俄烏問題

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）3月15日召開名為「志願者聯盟」（coalition of willing）的會議，與約25名歐洲領袖和其他盟友視訊開會，他主張需要作出具體承諾支持烏克蘭，並對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓迫使其接受停火。



英國廣播公司（BBC）報道，參與會議者包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等。

據路透社表示，施紀賢希望包括歐洲、澳洲、加拿大和新西蘭在內的西方國家，在達成任何和平協議之前做出向烏克蘭提供幫助的堅定承諾，並在協議達成後確保該國的安全。

2025年3月15日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與多名歐洲領導人和其他國家盟友舉行視訊會議。（Reuters）

在會議討論開始時，施紀賢指責普京試圖拖延和平談判，他指若果普京真的想要和平，那麼他就必須停止對烏克蘭的攻擊並同意停火。施紀賢稱普京遲早需要對俄烏戰爭進行嚴肅討論，但他稱：「我們不能坐等這一切發生。我們必須繼續努力，繼續前進，為持久的和平做好準備。」

此次會議是為了顯示西方國家對烏克蘭的廣泛支持。施紀賢還將尋求向烏克蘭提供後勤、財政或軍事支持，以使其在談判中佔據有利地位。