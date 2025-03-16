英國伯明翰垃圾工人罷工　老鼠激增對公共衞生構成「巨大」威脅

周二（11日）起，英國英格蘭伯明翰市的垃圾工人因工資和工作條件問題發起無限期罷工，導致城市垃圾積壓，引發嚴重的公共衞生危機。專家警告，隨着垃圾堆積如山，老鼠和其他齧齒動物的數量激增，這對居民的健康構成「巨大」威脅。



根據國家滅蟲技術協會的技術經理Grahame Turner說法，腐爛食物為這些動物提供充足的食物來源，使它們更容易接觸到人類生活區。

他指出，老鼠和齧齒動物不僅是滋擾，還可能攜帶如肝炎、漢坦病毒和沙門氏菌等疾病，這些病菌會通過糞便、尿液或污染食物的方式傳播。

伯明翰市議會表示，已提出「公平合理」的薪酬方案，但工會「團結」則表示，若不改善工資，罷工將可能持續到夏季。市議會呼籲居民在此期間盡量將垃圾存放在密封的箱子或垃圾桶中，以減少對齧齒動物的吸引。