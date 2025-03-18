特朗普：習近平或於不久將來訪問美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月17日表示，中國國家主席習近平或在「不久將來」訪問美國，但他未進一步提供細節。特朗普是出席約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Performing Arts Center）的董事會會議時發表上述言論，白宮及中國駐美大使館暫無回應。



2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

此前《華爾街日報》引述知情人士說法，稱中美正討論今年6月在美國舉行「習特會」；由於兩人生日都在6月且只差一天，這場會面也被稱為美中領導人的「生日峰會」。

自特朗普去年11月勝選以來，中美都曾表現出對舉辦元首峰會的意願。而在雙方貿易緊張的背景之下，一旦促成特朗普與習近平會面，也意味著雙邊都願意為穩定關係釋出善意。而近日也有媒體稱，特朗普最快可能4月訪問中國，但消息均未獲官方證實。

今年2月3日，特朗普曾稱即將與習近平通話，但最終通話未有進行。