習近平普京開心暢談　特朗普還缺乏加入的實力

2月24日，俄烏衝突爆發三周年之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同中國國家主席習近平通電話，通報了俄烏衝突以及俄美接觸最新情況。此次通話距離上次習近平普京視頻會晤不到五週。

根據克里姆林宮的說法，二人通話氛圍熱情、融洽、友好。人們可以想象電話的現場，當習近平和普京談笑風生談論俄烏衝突，交流美俄接觸的最新情況，這應該是衝突三年來，第一次毫無負擔毫無壓力暢聊局勢的一次通話，是分享喜悦的一次通話，是兩個老朋友在接近勝利時刻的一次溝通。戰果如何取得、戰局如何推進，雙方應該已經有了交底。

在通話中，習近平提到中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。普京也說，發展對華關係是俄方着眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

這是對一段時間以來美俄關係改善背刺中國論調的公開回應。這次通話的目的雖然不是為闢謠，但是這通氛圍熱烈的通話已經是最好的闢謠。

特朗普應該想不到在他滿心歡心籌劃開啟美俄關係新篇章之際，普京向習近平通報了美俄接觸的新情況，兩人進行了全新的溝通和協商。如果特朗普有聯俄抗中的想法，那麼這一通電話實際上宣告了這一構想的失敗。

普京曾經說過，這個世界任何事情離開中俄都無法進行。作為最大發達國家的領導人，特朗普當然也具有實力指點江山。當今世界任何事情離開美國同樣也無法進行。特朗普前不久提議中美俄領導人會晤，並提議同時削減軍費。這是否是特朗普構想中的中美俄G3共治未可知。但特朗普加入強人對話聊天局的願望從一開始就非常強烈。

多極化世界，政治強人何其多。除了特朗普、習近平、普京，莫迪（Shri Narendra Modi）、埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等也是當前國際社會公認的政治強人。

對小國領導人動輒人身侮辱的特朗普，對普京、習近平格外尊重，公開誇習近平是一個「了不起的人」「一個強有力」的人，誇普京的領導能力是A級的。特朗普的極限施壓和大棒威懾針對的是小國和依靠美國的盟友，對於中俄這樣的大國，特朗普的態度並沒有十分囂張。特朗普希望成為強人，並和強人一起指點江山的願望是一直存在的。

習近平和普京也許能夠談笑風生，但是特朗普能和普京談笑風生嗎？能和習近平談笑風生嗎？三人聊天局成功的前提應該是兩兩都可以聊。特朗普如果一邊想着拉攏普京針對中國，那麼中美就不可能開心暢聊。真正的暢聊是尊重並承認彼此的實力和地位，有共同的願景。特朗普提議中美俄領導人峰會，本質上是承認現狀，但是特朗普能不能做到尊重，未可知。

更為重要的是，特朗普購買格陵蘭、吞併加拿大、接管加沙，種種公開敲詐勒索不顧國際事實的言論，在普京和習近平看來觀感如何呢？特朗普眼裏的美國還是那個揮舞大棒的美國，即便特朗普已經放棄單極世界霸權的執念試圖聯手中俄共治，但那也仍是霸權共治構想。

特朗普非常享受盟友們對其眾星捧月，圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

在多極化世界中，中國和俄羅斯都是受益者。俄羅斯非常清楚，過去三年能夠在俄烏戰場頂住美歐的壓力，背後是有新興經濟體對國際格局撬動作為支撐的。無論是中國還是印度抑或是巴西、南非，都不希望俄羅斯倒下，因此俄羅斯才有喘息的空間。中國的崛起，更是得益於多極化，如果沒有廣大第三世界和新興國家的支持，中國產品就不可能有美歐之外的廣闊市場。

中俄和美國本質上很難達到霸權共治的境地。中俄不可能站在和美國一樣的視角對其他印度巴西等新興國家國頤指氣使，更無法承受也沒有能力對其他龐大的新興經濟體展現霸權臉譜。

特朗普在國內獲得了巨大的政治成功，可以稱之為強。特朗普認識到美國單極霸權已經衰落的現實，可以稱之為務實。但是特朗普仍然需要找到一條美國和世界互動的恰當的路。急於將僅剩的影響力變現，從小國身上榨油水，固然可以快速獲利，終歸目光短淺、格局不高。從這個層面看，特朗普根本沒有上桌和習近平普京暢聊的實力。