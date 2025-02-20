俄外長：習近平5月訪俄　普京8月底至9月初訪華　紀念二戰結束

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，中俄領導人今年將進行互訪，共同紀念二戰結束。



法新社報道，拉夫羅夫2月19日告訴議員們，中國國家主席習近平「將下次訪問俄羅斯的時間定在5月9日，出席衛國戰爭勝利紀念日（Victory Day）」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的勝利，即俄羅斯所謂的「偉大衛國戰爭」，作為俄羅斯最重要的國家紀念日之一。每年5月9日，莫斯科紅場都會舉行盛大的閱兵儀式。

習近平2024年10月22日在俄羅斯喀山會晤普京（Pool via REUTERS）

拉夫羅夫指，普京也將於8月底和9月初訪問中國，「以紀念二戰結束時戰勝日本軍國主義80周年」。

除了習近平之外，普京也邀請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）參加5月9日在莫斯科舉行的閱兵式。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京出席中俄建交75週年晚宴時握手留影（Reuters）

綜合俄羅斯衛星通訊社和塔斯社2月10日報道，俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）表示，習近平已接受普京的邀請。

在俄烏戰爭期間，普京和習近平深化盟友關係，頻繁協調立場，並常以「親愛的朋友」相稱。

本文獲《聯合早報》授權轉載

