韓國統一部：朝韓邊境板門店參觀項目有望4月重啟

韓聯社3月18日引述韓國統一部官員報導， 曾因韓朝緊張局勢加劇而一度暫停的韓朝邊界板門店，有望於下月重啟參觀項目。



統一部官員表示，正在為下月重啟板門店參觀項目做準備。板門店將首先重啟面向統一政策相關人士的特別參觀項目，再重啟面向公眾的普通參觀項目。

2023年7月，美國士兵特拉維斯·金（Travis King）藉着團體參觀的機會，跨越兩韓之間的非軍事區（DMZ），一度遭到朝鮮扣留，並於兩個月後遭到驅逐出境。統一部其後叫停了參觀項目，之後於同年11月22日重啟特別參觀項目。

韓朝關係：圖為2023年2月7日，一名韓國士兵在分隔韓朝非軍事區的板門店休戰村站崗。（Reuters）

同一天，韓國政府中止《九一九韓朝軍事協議》部分條款效力，以回應朝鮮前一天發射衛星。翌日，朝方宣布全面撕毀該協議，並為板門店執勤人員配槍。出於保護國民安全的考量，統一部在參觀項目重啟僅過約一週的30日便叫停參觀項目。

聯合國軍司令部、韓國國家報勳部面向外國人進行的參觀項目在美國士兵擅自越界入朝後雖然一度暫停，但不久後重啟。