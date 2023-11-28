韓朝關係惡化　朝鮮兵板門店帶槍當值　打破非武裝共識

韓美軍方多名消息人士11月28日透露，從上週後半週起，在韓朝邊界板門店共同警備區執勤的朝方官兵開始攜帶手槍。韓方人員仍維持非武裝狀態。



韓聯社報道，管轄板門店共同警備區（JSA）的聯合國軍司令部，正嚴密關注朝鮮軍事動向，並研究應對措施。若朝軍繼續在共同警備區維持武裝狀態，韓方也可能重新武裝。

韓國22日中止《九一九韓朝軍事協議》部份條款效力，反制朝鮮21日發射偵察衛星之舉。朝鮮於23日宣布全面撕毀這項協議，並從24日起着手復原之前根據協議拆除的前線哨所，板門店的朝方官兵開始帶槍，這等於是打破共同警備區非武裝共識。

另有消息稱，在西部海域北方界線地區，已打開炮門的朝軍海岸炮數量，從此前的一兩個增加到10個以上。根據《軍事協議》，朝鮮應該將炮門關閉。

談到朝鮮近日恢復一系列軍事舉措，韓國國防部發言人全河奎28日說，韓軍將密切關注朝方動向，並採取相應措施。聯合參謀本部公報室室長李成俊也說，韓美情報部門正在關注朝方活動，並研究應對措施。被問及具體討論哪些應對措施時，他未作出正面回答，僅表示將有序採取必要措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

