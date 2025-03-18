H5N1禽流感現「前所未有」傳播　聯合國糧農組織籲全球聯手應對

聯合國糧食及農業組織（FAO）3月17日警告稱，高傳染性禽流感病毒H5N1的迅速蔓延已達到「前所未有」的規模，導致全球數億隻禽類死亡，並進一步蔓延至哺乳動物。糧農組織官員在羅馬向成員國通報情況時，呼籲各國加強生物安全、監測和快速反應機制，以遏制疫情蔓延。



糧農組織副總幹事馬格溫齊（Godfrey Magwenzi）強調，這場危機有可能「對各國的糧食安全和糧食供應產生嚴重影響，包括營養損失、農村就業和收入減少、對當地經濟的衝擊，以及消費者成本的增加」。

全球一些國家也已感受到此次禽流感帶來的經濟影響。例如，根據美國消費者價格指數（CPI），2月份美國雞蛋價格創下歷史新高。隨着禽流感的傳播，農民被迫屠宰超過1.66億隻家禽，其中大部分是蛋雞。

圖中顯示標有「禽流感」字眼的試管、雞蛋和一面美國國旗。（Reuters）

糧農組織副總幹事貝克多爾（Beth Bechdol）強調，禽流感是一個超越國界的問題，需要全球各國協調應對。在過去四年中，H5N1病毒已經擴散不同地區，導致家禽大量死亡、食物供應中斷、家禽價格上漲。自2021年以來，至少有300種新的野生鳥類受到影響，對生物多樣性構成嚴重威脅。