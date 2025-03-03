聯合國人權事務專員： 對特朗普上台後美國立場大轉變深表憂慮

聯合國人權事務專員特克（Volker Turk）對美國「根本性轉變」（fundamental shift in direction）深表擔憂，並譴責「未經選舉的科技寡頭不受制約的權力」。



據路透社報道，特克3月3日在日內瓦聯合國人權理事會發表講話時，對美國最近幾周的戲劇性轉變發出聯合國迄今為止最強烈​​的譴責。「幾十年來，我們在人權問題上得到美國兩黨的支持，我現在對國內和國際正在發生的根本性轉變深感擔憂。」

他沒有點名美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），但譴責「旨在保護人們免受歧視的政策，現在卻被貼上歧視的標籤」。

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持他上任後的首次內閣會議。（Reuters）

他進一步說：「性別平等的進步正在倒退。虛假信息、恐嚇和威脅，尤其是針對記者和政府官員的攻擊，可能破壞獨立媒體的工作和機構的運作。」

特克也說，分裂的言論被用來扭曲、欺騙和分化。「這在許多人中引發恐懼和焦慮。」

在回顧全球人權狀況時，特克對加沙、烏克蘭、蘇丹和剛果民主共和國等地的衝突及相關侵犯人權行為發出「警報」。

他警告，當前的「動盪和不可預測」正「觸及國際秩序的核心」。「我們不能讓經過數十年精心構建的國際規範和機構在我們眼前崩塌。」

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令活動。（Reuters）

他指出，特別令人擔憂的是，「一小撮未經選舉產生的科技寡頭」所掌握的影響力。雖然他未指名道姓，但他顯然暗指特朗普的親密盟友馬斯克（Elon Musk）。

特克警告稱：「科技寡頭掌握我們的數據，他們知道我們住在哪裏、行為模式、基因和健康狀況、想法、習慣、欲望和恐懼，他們知道如何操縱我們。」

特克強調，他的批評不僅限於美國，並稱「任何形式的不受監管權力都可能導致壓迫、奴役，甚至是暴政，這正是獨裁者的套路。」

他呼籲各國「必須迅速適應變化」。「各國政府必須履行保護公民免受無限權力侵害的責任，並攜手合作以實現這個目標。」

2024年2月29日，瑞士日內瓦，聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）出席聯合國人權理事會時發表講話。（Reuters）

由於美國已宣布不再與人權理事會互動，因此沒有美國代表出席這次會議。

這是特朗普自1月20日重返白宮以來簽署的一系列行政命令之一，特朗普也下令停止多元化、公平和包容（DEI），以及對外人道援助等問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

