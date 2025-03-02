網民提議美國「是時候退出北約和聯合國」　馬斯克贊成

美國共和黨參議員Mike Lee上周四（2月20日）向國會提交退出聯合國（UN）和停止交會費的倡議後，有網民在社交平台X（舊稱Twitter）上評論：「（美國）是時候退出北約（NATO）和聯合國了。」此番言論獲得富豪馬斯克（Elon Musk）的回應，馬斯克稱：「我同意。」



美國霍士新聞（Fox News）報道，共和黨議員已開始推動美國退出聯合國，因為他們擔心這個國際組織未能促進美國的利益，並和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「美國優先」議程有衝突。

圖為美國猶他州共和黨參議員Mike Lee。（Getty Images）

猶他州參議員Mike Lee提出一項《2025年完全脫離聯合國崩潰法案》，要求終止美國在聯合國及其附屬機構的成員資格以及對這些組織的資助。

他上周四在一份聲明中表示，聯合國已經淪為「暴君的平台」和攻擊美國及其盟友的場所。他說： 「我們應該停止付費。隨着特朗普總統將美國放在第一位，徹底改變我們的外交政策，我們應該退出這個虛假組織，並優先考慮建立真正的聯盟，以確保我們國家的安全和繁榮。」