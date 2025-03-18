以色列空襲加沙404死　醫生控訴：一晚做了6場手術　死者多為婦孺

英國媒體3月18日報道，以色列對加沙發動大規模空襲，據加沙衛生部指，增至404人死亡、562人受傷。一名在加沙工作外科醫生Feroze Sidhwa表示，死者大多是婦女和兒童。他一個晚上完成了6場手術，一半都是6歲以下的兒童；而且遺憾的是，他協助的病人大多都會離世。



據英國天空新聞報道，在加沙工作的外科醫生Feroze Sidhwa憶述，他在以色列空襲當地時目睹「徹底的屠殺和破壞」（utter carnage and destruction）。

Feroze Sidhwa醫生在代爾巴拉赫（Deir Al Balah，加沙以南14公里的一座城市）的納賽爾醫療中心工作，他指他見到的大多數死者都是婦孺。

2025年3月18日，加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，親屬在被以色列空襲中喪生的巴勒斯坦人的遺體旁進行悼念。（Reuters）

他向天空新聞的主持人表示：「我一夜之間做了六場手術。其中一半都是小孩，大概六歲以下，我不太清楚。遺憾的是，他們大多數都無法熬過這場浩劫。」

Feroze Sidhwa指，「當你向臨時帳篷投擲炸彈」，就會發生這種「大屠殺」（carnage）。

在加沙工作的外科醫生Feroze Sidhwa，曾出席活動分享在當地目睹的慘況：

醫生指情況「無法應對」

Feroze Sidhwa表示，當發生這類事件，即時是美國的醫院也會不勝負荷。

他指：「美國發生波士頓馬拉松爆炸案發生時我是當地居民，那真是一場徹底的災難。」

2025年3月18日，加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，親屬在被以色列空襲中喪生的巴勒斯坦人的遺體旁進行悼念。（Reuters）

「與之相比，波士頓當時的慘況只是我們今天所見景象的十分之一，而今天我們可能還會見到第二次，明天可能還會見到第三次。即使是在發達國家，任何醫院系統都不可能應付這種事態。」